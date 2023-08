Videospielmesse in Köln Das waren die Highlights der ersten Gamescom-Tage

Auf die ganz großen Highlights dürfen sich Besucher am Wochenende freuen. So trägt der japanische Videospiel-Gigant Nintendo gleich mehrere Turniere in den beliebten Spielen „Mario Kart 8 Deluxe“, „Splatoon 3“ und „Super Smash Bros.“ aus. Interessierte Fans können sich am Stand A10/A20 in Halle 9 für die Teilnahme anmelden. Auch hier kommt es auf Schnelligkeit an, denn die Plätze sind begrenzt. Wer stattdessen einen Blick auf die größten deutschen Twitch-Stars werfen möchte, hat in der Signing Area in Halle 1 die Möglichkeit dazu. Auch in Halle 7 präsentieren bekannte Streamer wie HandOfBlood ein umfangreiches Bühnenprogramm.