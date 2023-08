Höchstwert war 2019 Gamescom übertrifft Besucherzahlen des Vorjahres deutlich

Die Gamescom in Köln lockt jedes Jahr Tausende Videospiel-Fans in die Rheinmetropole Köln. In diesem Jahr seien rund 320.000 Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung mit. Im Vorjahr waren es 265.000 gewesen.