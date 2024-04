Am 13. Juli in Herongen Ein Festival für die Blasmusik

2019 war Andreas Tissen mit anderen Mitgliedern des Musikvereins Herongen beim „Woodstock der Blasmusik“. Das Festival in Österreich zieht Jahr für Jahr tausende Fans der Blasmusik an, 2023 waren 80.000 Gäste in der Gemeinde Ort im Innkreis. Was Tissen dort sah, begeisterte ihn: Jung und Alt, die zusammen Blasmusik nicht nur hörten, sondern zelebrierten, die eine gute Zeit zusammen hatten. Tissen dachte sich: Das will ich hier auch. Zusammen mit anderen Mitstreitern fing er an zu planen, aktivierte seine Kontakte, die er durch seinen Beruf im Außendienst hat. Und holte schließlich ein Blasmusik-Festival an den Niederrhein.