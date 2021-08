Neue Regeln für Minderjährige : China erlaubt wöchentlich nur noch drei Stunden Online-Gaming

Ein Spieler an seiner Tastatur (Symbolbild). Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Peking In China dürfen Minderjährige künftig nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, haben die Behörden neue Regeln eingeführt.

Demnach dürfen unter 18-Jährige nur noch am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr, an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen für jeweils eine Stunde spielen. Zudem soll sichergestellt werden, dass die Registrierung und Anmeldung bei den Online-Diensten immer unter der echten Identität geschieht.