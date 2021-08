Gaming-Boom : Jeder Zweite spielt an Smartphone und PC

Jeder Zweite spielt an Smartphone und PC

Berlin Kurz vor dem Start der weltweit größte Spielemesse hat der Digitalverband Bitkom Ergebnisse einer aktuellen umfrage vorgestellt. Demnach spielt rund die Hälfte der Bevölkerung zumindest hin und wieder Video- oder Computerspiele.

Am Mittwoch beginnt die weltweit größte Spielemesse Gamescom, pandemiebedingt als rein digitale Veranstaltung. Den Angaben nach spielen fast so viele Frauen (47 Prozent) wie Männer (53 Prozent) - und in allen Altersgruppen gab es einen Spielerzuwachs.