Ankündigung: NBA 2K22 im September : Dirk Nowitzki kommt wieder

Dirk Nowitzki ist auf dem Cover des Spiels NBA2K22 zu sehen. Zwischen Kareem Abdul-Jabbar und Kevin Durant. Foto: NBA2K/Charly Palmer/NBA2K

Die US-Basketball-Liga NBA wird 75 Jahre alt. Um das zu feiern, wird 2021 eine besondere Edition der Sportsimulation „NBA 2K“ veröffentlicht: Auf dem Cover sieht man zwischen den Legenden Kareem Abdul-Jabbar und Kevin Durant den deutschen Ausnahmespieler Dirk Nowitzki.

Auch wenn er seine Basketball-Karriere im Jahr 2019 beendet hat, ist sein Name in Deutschland und vor allem in den USA immer noch ein Begriff: Dirk Nowitzki, der unter anderem 14-mal in einem All-Star-Game spielte. Nun lebt die Legende wieder auf. Denn der Publisher „2K“ hat drei Spieler ausgewählt, die für eine besondere Version ihrer kommenden Basketball-Simulation „NBA 2K22“ stehen sollen. Dirk Nowitzki wird zusammen mit dem Ausnahme-Spieler Kevin Durant und dem All-Time-Scoring-Leader Kareem Abdul-Jabbar auf dem Cover der „75th Anniversary Edition“ zu sehen sein. Mit den drei sportlichen und mit jeweils mehr als zwei Meter Größe auch buchstäblichen Riesen des Basketball feiert der Publisher „2K“ so das 75-jährige Bestehen der nordamerikanischen Liga NBA.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für das Cover konnte der aus Atlanta stammenden Künstler Charly Palmer gewonnen werden. Der wurde bekannt durch seine Werke zur Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und im Juli 2020 war sein Bild „America must change“ auf dem das Titelblatt des „Time Magazine“ zu sehen. „Das NBA-2K-Cover war von jeher ein Mittel, um Geschichten zu erzählen und die einzigartigen und vielfältigen Hintergründe der Athleten darzustellen", sagt dazu Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei NBA 2K, in einer Pressemitteilung. „Die Kultur rund um den Basketballsport ist lebendig und überschreitet geografische Grenzen. In diesem Jahr möchten wir diese globale Vielfalt mit Charlys eindrucksvoller, einzigartiger Kunst präsentieren."

Foto: dpa/Sue Ogrocki 8 Bilder Die Deutschen in der NBA

Die „75th Anniversary Edition“ wird für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein, aber auch für Playstation 5 sowie Xbox Series X und S. Es ist ein „Cross-Gen“-Titel. Ohne Zusatzkosten gibt es damit immer eine aktuelle Version für die jeweilige „alte“ oder „neue“ Playstation oder Xbox. Zudem kommt das Spiel auch auf PC heraus und zumindest in Deutschland nur in digitaler Form für die Nintendo Switch.

Daneben aber wird noch ein NBA-Star die Cover zieren: der slowenische Spieler Luka Dončić, der in den USA als europäisches Ausnahmetalent gilt. Ihn sieht man bei der Standard- und der Cross-Gen-Edition.

Auf dem Cover der Standard- und Cross-Gen-Edition sieht man Luka Doncic, auf dem Cover der „75th Anniversary Edition“ Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant. Foto: NBA2K/Charly Palmer/NBA2K

Die Standard-Edition wird jeweils veröffentlicht für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC sowie für Konsolen der neuen Generation: PlayStation 5 und Xbox Series X sowie S. Die Cross-Gen-Version dagegen erlaubt es Gamern, wie bei „75th Anniversary Edition“ auf den alten und den neuen Konsolen in der aktuellen Version zu spielen.

Für Sammler und NBA-Fans interessant: In den USA wird es noch ein weiteres Cover geben. Mit der Ausnahme-Spielerin Candace Parker aus der nordamerikanischen Frauen-Basketball-Liga. Und in Japan wird ein Cover mit dem aufstrebenden japanischen Jungstar Rui Hachimura angeboten.