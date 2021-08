„Twelve Minutes“ : Das Spiel, das besser ein Film geworden wäre

Der Eindringling hat die zwei Bewohner des kleinen Apartements gefesselt. Foto: Screenshot aus "Twelve Minutes"/Annapurna Interactive

Meinung Düsseldorf Keine Helden, keine Gewinner: Das Spiel „Twelve Minutes“ kommt mit ungewöhnlicher Prämisse und origineller Auflösung daher. Rette deine Familie in zwölf Minuten vor einem Mörder – immer und immer wieder.

„Twelve Minutes“ ist ein Kammerstück in Form eines Videospiels. Drei Protagonisten, ein kleines Appartement, mehr braucht es nicht. Ein junger Mann, die Spielfigur, kommt von der Arbeit, seine Frau hat eine Überraschung vorbereitet. Während sie ihm beim Abendessen überglücklich einen Strampler zeigt, dringt ein Unbekannter in die Wohnung ein. Er fesselt das Paar, wirft der werdenden Mutter den Mord an ihrem Vater vor, ermordet die beiden schließlich. Zack, Neustart. Nur der junge Mann kann sich noch an die vergangenen zehn Minuten erinnern. Er ist von da an in einer Zeitschleife gefangen, die meistens blutig endet.

Die Prämisse des Spiels ist höchst spannend, die löchrigen Informationen, die der Spieler im ersten Durchgang bekommt, sind verstörend. Hat die eigene Frau ihren Vater umgebracht und all die Jahre mit diesem Geheimnis gelebt? Warum interessiert das den unbekannten Eindringling überhaupt und wie gelingt es, aus der Schleife auszubrechen? Denn was immer er auch tut, selbst wenn der Spieler den Angreifer ausschaltet und selbst zum Mörder wird: Nach zehn Minuten steht der junge Mann wieder in der Tür und kommt gerade von der Arbeit.

Alles an „Twelve Minutes“ ist so gut durchdacht, wie es für ein Videospiel möglich ist. Die Spielfigur ist erst schockiert, dann glaubhaft resigniert und schließlich sichtlich frustriert, alles filmreif in Szene gesetzt. Die Schauspieler James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe leihen den Figuren in der englischen Synchronisation ihre Stimmen. Das passt. Die Geschichte, die sich mit jedem neuen Durchlauf und jedem neuen Hinweis entspinnt, ist wendungsreich, überraschend, aber auch klassisch-tragisch, eben typisch Hollywood. Auch die anfängliche Diskrepanz zwischen dem Titel „Twelve Minutes“ und der nur zehnminütigen Zeitschleife wird zum bestmöglichen Zeitpunkt aufgelöst. Und trotzdem scheitert „Twelve Minutes“ an einer fundamentalen Hürde.

Wer Videospiele und Filme mag, kennt das Problem: Spiele zum Film sind meistens genauso schlecht wie Filme zum Spiel. Selten gelingt es, das Gefühl des einen Mediums auf das andere zu übertragen. Im Fall von „Twelve Minutes“ gibt es den Film gar nicht, das Problem ist aber dasselbe: Die Handlung ist hervorragend, solange sie stringent und am Stück durcherzählt wird. Die Interaktion des Spielers mit der Spielwelt unterbricht diese Erzählung aber jedes Mal und mit jedem Durchgang mehr.

Ein Beispiel: Die Frustration der Spielfigur steigt mit jedem neuen Durchgang. Das ist ihr anzusehen und das ist gut. Doch die Anzahl an neuen Hinweisen, die der Spieler für den nächsten Durchgang findet, sinkt naturgemäß mit jedem Durchgang. Je mehr bereits gefunden wurde, umso weniger ist noch da. Dadurch steigt die Frustration des Spielers. Weil die Suche im Appartement nach neuen Hinweisen mit jedem Durchgang mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das unterbricht die Erzählung. Und lässt das Spiel gerade in der zweiten Hälfte, wenn das Rätsel sich zu lüften beginnt, zäh werden. Das ist schlecht.

Entwickler Luis Antonio hat sich eigener Interview-Aussagen zufolge unter anderem vom Film „Filth“ mit James McAvoy, aber auch von Regisseuren wie Stanley Kubrik und Alfred Hitchcock inspirieren lassen. Das ist dem Spiel mehr als deutlich anzumerken. Allein der Teppich in der Intro-Szene mit seinem markanten Muster sticht jedem sofort ins Auge, der den Film „Shining“ kennt. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass er einen spielbaren Film entwickelt hat. Doch anders als dem Schauspieler im Film, lässt sich dem Spieler nur begrenzt sagen, welchen Schritt er als nächstes zu machen hat. Welchen Hinweis er doch bitte erst später finden soll, damit es hintenraus nicht zu dünn wird mit der Erzählung.