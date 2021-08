Häufigere und längere Nutzung : Die Pandemie ist die Zeit der Videospiele

Berlin Fast die Hälfte der Deutschen spielt regelmäßig Videospiele, so eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Sie spielten während der Pandemie nicht nur öfter und länger, sie gaben im Schnitt auch mehr Geld für das Hobby aus.

Während der Corona-Pandemie vertreiben sich immer mehr Menschen in Deutschland die Zeit mit Videospielen. "Die Bedeutung von Video- und Computerspielen ist in diesem Jahr noch mal deutlich gestiegen", erklärte Bitkom-Präsidiumsmitglied Olaf May am Montag. So gaben in einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands sechs von zehn Gamern an, dass ihnen während der Pandemie ohne Videospiele "die Decke auf den Kopf gefallen" wäre - im Vorjahr 2020 war es lediglich knapp die Hälfte.