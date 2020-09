Kolumne Die Ökonomin : Reiche als Klimasünder

Wer sich SUV und viele Flugreisen leisten kann, sorgt für viele Emissionen – und das sind nun einmal die Besserverdienenden. Dem SUV droht ein ähnliches Ende wie dem Pelzmantel.

Wohlhabende können sich eben größere Autos und mehr Flugreisen leisten, die in der Regel für einen besonders hohen Ausstoß von Treibhausgasen sorgen. Nun ist Oxfam eine traditionell sozialkritische Organisation. Doch andere Institutionen geben ihr an diesem Punkt recht. Während die Stromwirtschaft ihre Emissionen seit 1990 kräftig gesenkt hat, ist beim Verkehr nichts passiert, was auch an den ehrgeizlosen und der Autoindustrie seit Jahren ergebenen Bundesverkehrsministern liegt.