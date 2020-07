Kolumne „Die Ökonomin“ : Gold ist schlechter als sein Ruf

Meinung Düsseldorf Warum immer noch viele Anleger auf der ganzen Welt auf das Edelmetall setzen? Unsere Autorin kann den ungebrochenen Hype nicht verstehen: Gold wird immer teurer und ist nur etwas für Spekulanten.

Die Faszination ist ungebrochen: Seit Jahrhunderten legen Menschen ihr Vermögen in Gold an, es steht für Reichtum, Beständigkeit, Sicherheit. Am Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31 Gramm) erstmals seit neun Jahren wieder über 1800 Dollar. Die Gründe liegen auf der Hand: In der Krise flüchten Anleger in sichere Häfen. Und wie schwer die der Corona-Krise folgende Rezession ist, hat die EU-Kommission gerade prognostiziert: Um fast neun Prozent werde die Wirtschaft in der Eurozone 2020 abstürzen. Hinzu kommt der Mangel an Alternativen in Zeiten von Minizinsen: Weder Staatsanleihen noch Lebensversicherungen werfen nennenswerte Renditen ab. Immer mehr Banken kassieren Negativzinsen.