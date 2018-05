Kolumne: Die Ökonomin: Wir brauchen keine Google-Steuer

Weil sich Digitalkonzerne dem Fiskus entziehen, will die EU nun deren Umsätze besteuern. Hört sich gut an, ist aber steuerpolitischer Populismus auf Trump-Niveau.

Das Ansinnen ist löblich: Die Europäische Union will für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und Digitalkonzerne stärker in die Pflicht nehmen. Während jeder Handwerksmeister artig Einkommen- oder Körperschaftsteuer zahlt, können sich die GAFAs - wie Google, Apple, Facebook und Amazon gerne zusammengefasst werden - leicht entziehen: Denn bislang werden Konzerne in der EU dort besteuert, wo sie eine Betriebsstätte haben. Also suchen sich Digitalkonzerne für ihren Sitz gerne die Länder aus, in denen die Steuersätze niedrig sind oder die Behörden besondere Deals anbieten, wie Irland es bei Apple tat. Dorthin lassen sich dann Gewinne aus Hochsteuer-Ländern verschieben.