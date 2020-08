Kolumne Die Ökonomin : Börsen-Barometer mit Mängeln

Düsseldorf Der aktuelle Neuzugang zeigt: Die Kriterien für die Aufnahme von Unternehmen in den Dax sollten überarbeitet werden, sonst macht sich Deutschland auf dem internationalen Markt lächerlich.

Börsenindizes wie der Dax oder der amerikanische Dow Jones sind nicht nur für Anleger wichtig. Sie erzählen auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte – oder beenden es. So wie in dieser Woche, als der Betreiber des Dow Jones entschied, dass der Ölkonzern ExxonMobil nicht mehr zu den 30 wichtigsten Unternehmen in den USA gehört. Nach 92 Jahren muss er gehen, Exxon war das älteste Mitglied in diesem Club. Doch für Traditionen ist kein Platz. Und seit fossile Energien am Pranger stehen, hat der Konzern dramatisch an Wert verloren. Im Gegenzug steigt der Software-Anbieter Salesforce auf. Das Ganze hat zwar auch etwas mit dem Aktiensplit bei Apple zu tun, spiegelt aber vor allem eins: Daten sind das neue Öl, Tech-Konzerne die neue Macht.