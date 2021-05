Klimaschutz in Düsseldorf : Die Stadt Düsseldorf nutzt zukünftig nur noch Ökostrom

Düsseldorf Die Landeshauptstadt Düsseldorf geht auch bei ihren eigenen Liegenschaften einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität und Klimahauptstadt.

Gesamtstädtisch ergibt sich aus dem Ratsbeschluss vom 28. November 2019 das Ziel, bei privaten Haushalten, Gewerbe und Handel, Verkehr und städtischen Einrichtungen rund 2,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr einzusparen. Im Sektor städtischer Einrichtungen wird eine Reduktion um 65.000 Tonnen CO 2 pro Jahr bis zum Jahr 2035 angestrebt. „Durch die Absenkung des Emissionsfaktors und durch realisierte Effizienzmaßnahmen beim Strom wurden bereits 16 Prozent Ersparnis erzielt. Durch die Nutzung von Ökostrom wird in diesem Sektor ein Beitrag in Höhe von gut 28 Prozent zur Erreichung des Ziels geleistet“, sagt Stadtkämmerin Dorothée Schneider. Die restlichen 56 Prozent der geplanten CO 2 -Einsparungen sollen durch energetische Maßnahmen im Bereich Gebäude und Wärme erzielt werden.