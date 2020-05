Corona-Krise trifft Reisebranche : Hotelsuchmaschine Trivago macht mehr Verlust als Umsatz

Düsseldorf Das Coronavirus hat die Reiseindustrie hart getroffen: Flugzeuge blieben am Boden, Reisewarnungen wurden ausgesprochen, Grenzübertritte erschwert. Die Folgen werden nun immer deutlicher, wo börsennotierte Unternehmen wie Trivago ihre Quartalszahlen vorstellen.

„Natürlich waren die letzten Monate nicht einfach für unsere Industrie“

Trivago will 20 Millionen Euro an Personalkosten sparen

Es ist eher Galgenhumor in einer Situation, in der das Unternehmen in der schlimmsten Krise seiner Geschichte steckt. Um den Einbruch des Geschäfts wenigstens ansatzweise zu kompensieren, wurden die Marketingausgaben drastisch gesenkt, zeitweise wurde in der Düsseldorfer Zentrale Kurzarbeit für einen Großteil der Mitarbeiter eingeführt. Doch dabei blieb es nicht. Bis 2021 sollen die Personalkosten um rund 20 Millionen Euro sinken. Zum Vergleich: Im Geschäftsbericht für das Jahr 2019 wurden diese mit 40 Millionen Euro angegeben. Ende des vergangenen Jahres hatte Trivago noch rund 1140 Mitarbeiter. Wie viele nun genau gehen müssen, wollte Matthias Tillmann nicht sagen. Die endgültige Zahl stünde auch noch nicht fest. Gleichzeitig will Trivago das Geschäft teilweise neu ausrichten, in einem Brief an die Aktionäre ist die Rede davon, dass man sich auch stärker auf spontan zu buchende Kurzreisen fokussieren wolle.