Dr. Sam sammelt Risikokapital ein : Flixbus-Gründer investieren in Düsseldorfer Online-Tierarzt

Flixbus-Gründer investieren in Düsseldorfer Online-Tierarzt

Per Smartphone kann man von den Tierärzten von Dr. Sam das eigene Haustier untersuchen lassen. Das Bild zeigt die Tierärztin Alice Holzapfel und ihren Hund. Foto: Dr. Sam

Exklusiv Düsseldorf Das Start-up Dr. Sam bietet tierärztliche Beratung per Smartphone an. Mit frischen Geld von Investoren wollen die Düsseldorfer jetzt durchstarten – und dabei helfen ihnen auch veränderte Verhaltensweisen durch das Coronavirus.

Der Düsseldorfer Online-Tierarzt Dr. Sam hat frisches Kapital von Investoren eingesammelt. An der Finanzierungsrunde im niedrigen einstelligen Millionenbereich beteiligten sich auch die Gründer des Fernbus-Anbieters Flixbus, die nun knapp vier Prozent der Anteile an Dr. Sam halten.

Das Düsseldorfer Start-up wurde im Oktober 2018 von Jan Holzapfel und David Richter gegründet. Über die Plattform können Nutzer sich per Smartphone rund um die Uhr von Tierärzten beraten lassen. Die Idee entstand, weil Jan Holzapfels Frau Alice, eine Tierärztin, bei Problemen mit dem Haustier häufig von Freunden und Bekannten kontaktiert wurde.

„Wir setzen auf ein ADAC-Modell“

Bot man anfangs noch Einzelberatungen an, müssen Nutzer inzwischen ein Abonnement abschließen. „Die Einzelberatungen waren eher umständlich, weil man dann für Prophylaxe oder Nachsorge immer extra zahlen musste“, sagt Jan Holzapfel: „Jetzt setzen wir daher auf das ADAC-Modell.“ Wie beim Automobilclub bekommt man gegen eine fixe Gebühr jederzeit Zugriff auf den vollen Service. Rund zehn Euro kostet die Mitgliedschaft in der Basisversion umgerechnet im Monat. Mehr als 2000 Abonnenten konnte das Start-up nach eigenen Angaben bereits gewinnen. Die Abo-Gebühren sorgen auch dafür, dass das Unternehmen mehr Planungssicherheit bei den Einnahmen bekommt. Einfache Fragen würden allerdings auch kostenlos in einem Chat beantwortet, heißt es – dann allerdings nicht von approbierten Tierärzten.