US-Waffenschmiede baut halbautomatische Waffe für Kinder : "Funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa"

Washington Mit dem Satz: Das Gewehr "sieht aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa" wirbt der US-Waffenhersteller WEE1 Tactical für ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr. Der Preis liegt bei 389 Dollar.

Das JR-15 werde "Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen", heißt es weiter in dem Werbetext des Unternehmens. Das JR-15 ist deutlich kleiner und leichter als das Standardmodell AR-15 und kostet 389 Dollar. Für Jungen bewirbt das Unternehmen es mit einem Piratenschädel mit Irokesenschnitt. Mädchen soll ein Schädel mit blonden Strähnen und einem rosa Schnuller im Mund ansprechen.

Das Erwachsenenmodell AR-15 ist die zivile Version einer Militärwaffe und wurde in den USA bereits mehrfach bei Massenmorden eingesetzt, darunter auch Amokläufe in Schulen.

Schusswaffen sind in den USA weit verbreitet. Nach Angaben des Pew Research Center leben rund 40 Prozent der Erwachsenen in einem Haushalt mit mindestens einer Waffe. Im Jahr 2020 wurden landesweit fast 23 Millionen Schusswaffen verkauft. Jährlich sterben in den USA zehntausende Menschen durch Waffengewalt, die im Zuge der Corona-Pandemie noch zugenommen hat.