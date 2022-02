Viele Reaktionen im Netz : Dr. Oetker bringt mit Iglo limitierte Fischstäbchen-Pizza auf den Markt

Bielefeld Es ist wirklich wahr: Dr. Oetker präsentiert eine Spinatpizza mit Fischstäbchen belegt und will sie Anfang April rausbringen. Die Reaktionen im Netz sind gemischt.

Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist blanker erst: Dr. Oetker bringt eine Spinat-Pizza mit Fischstäbchen belegt auf dem Markt. Die neue Kreation trägt den Namen „Ristorante Pizza Bastoncini di Pesce“ und soll nur für kurze Zeit als limitierte Edition erhältlich sein.

Belegt ist der beliebte Snack mit sechs Fischstäbchen des Unternehmens Iglo. Dr. Oetker kam jedoch nicht selbst auf die Idee. Per Twitter forderte Nutzer „Stullen-Andreas“ bereits vor dreieinhalb Jahren: „Wir haben 2018 und es gibt noch keine Pizza Fischstäbchen.“ Weitere User sollen sich laut des Unternehmens diese Kreation gewünscht haben. 2020 gab es bereits einen Aprilscherz, dass die Fischstäbchen-Pizza auf den Markt käme. Doch nun ist es ernst. „Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt und wir geben ihr, was sie möchte. Die Fischstäbchen-Pizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment“, freut sich Max Steuernagel als zuständiger Brand Manager. „Was zunächst komisch klingt, geht geschmacklich voll auf. Ristorante Spinatpizza und Fischstäbchen passen hervorragend zusammen. Das überraschte und überzeugte alle, die es probiert haben.“