Datenklau im Netz : Polizei warnt vor Kreditkarten-Betrug auf Kleinanzeigenportalen

Auf Kleinanzeigenportalen im Internet können alte Schätze verkauft werden. Doch Verkäufer müssen derzeit verstärkt mit Kreditkarten-Betrugsversuchen rechnen, warnt die Polizei.

Zur Ablenkung starteten die Kriminellen teils sogar gleichzeitig einen Chat, in dem man dann mitunter auch noch einmal aufgefordert wird, seine Kreditkartendaten anzugeben, warnt das LKA. Auch im Chat geben sich die Betrüger als Mitarbeiter des Kleinanzeigenportals aus. Tatsächlich gehen sie aber am Ende mit den gestohlenen Kreditkartendaten in Fremdwährungen einkaufen.