Über den Jahreswechsel : Ufo ruft zu dreitägigen Streiks bei Germanwings auf

Berlin Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings zum Streik aufgerufen. Der Aufruf gelte vom 30. Dezember 0 Uhr bis zum 1. Januar 24 Uhr, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft am Freitagabend mit.

In dem Konflikt hatte es bereits im November einen zweitägigen Streik bei der Lufthansa gegeben. Hier waren 1500 Flüge mit rund 200.000 Passagieren ausgefallen. Die Gewerkschaft UFO demonstrierte damit ihre Handlungsfähigkeit, denn zuvor hatte sie sich durch interne Querelen selbst geschwächt. Mehrere Vorstandsmitglieder waren zurückgetreten und hatten sich mit Untreue-Vorwürfen überzogen, was auch zu staatsanwaltlichen Ermittlungen geführt hatte, die noch nicht abgeschlossen sind.

Ufo will Lufthansa noch in diesem Jahr bestreiken

„Zunächst muss ein Mediator erst einmal mit den Parteien ausloten, ob sie überhaupt ernsthaft miteinander verhandeln wollen“, sagte Lesch. Die Gewerkschaft brauche offenbar mehr Gewissheit, dass die Lufthansa sie als Verhandlungspartner ernst nehme. „Erst wenn das in einer Mediation geklärt worden ist, kann die eigentliche Schlichtung beginnen“, sagte Lesch. Möglicherweise könne so die weitere Eskalation des Konflikts noch verhindert werden.

Der bekannte Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt hat die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo scharf kritisiert. „Der Ufo-Streik ist in der gegenwärtigen Situation mitten im Schlichtungsverfahren überhaupt nicht nachzuvollziehen“, sagte Großbongardt unserer Redaktion. „In einer Schlichtung lässt man einander in Ruhe. Das kommt jetzt aus heiterem Himmel. Deshalb scheint mir das vor allem eine Profilneurose des bisherigen Ufo-Vorsitzenden zu sein“, sagte Großbongardt. Die Gewerkschaft verderbe den Germanwings-Passagieren ihren Weihnachtsurlaub ohne erkennbaren Grund. „Ich weiß nicht, ob sich Ufo damit einen Gefallen tut. Mit einem Streik torpediert die Gewerkschaft auch noch das laufende Schlichtungsverfahren“, sagte Großbongardt.

Auch der Hamburger Branchenexperte Cord Schellenberg sagte: „Der Zeitpunkt dieses Streiks ist vollkommen unangemessen. Er trifft vor allem Familien, die gerade im Weihnachtsurlaub sind.“ Die Lufthansa sei bei den Gehältern immer noch führend in der Branche. „Die Mitarbeiter müssen verstehen, dass es die alte Lufthansa so in Zukunft aber nicht mehr geben kann. Es sollten nicht weiterhin Tarifregelungen deutlich über dem Branchenschnitt eingefordert werden“, sagte Schellenberg. Er kritisierte aber auch den Konzern. „Die Lufthansa hat versucht, die Gewerkschaft gerichtlich infrage zu stellen und ist damit gescheitert. Diese Grundstrategie war nicht so schlau“, sagte Schellenberg. „Denn der Konzern steht im intensiven Wettbewerb und kann sich solche Streiks nicht leisten. Das sind ja fast schon französische Verhältnisse.“