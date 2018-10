DHDL: Ralf Dümmel kritisiert Verbraucherzentrale NRW

Düsseldorf Nach der heftigen Kritik der Verbraucherzentrale NRW an der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wehrt sich Ralf Dümmel gegen die Vorwürfe – und verrät, was sein bester Deal war.

Ralf Dümmel Erstmal bin ich wahnsinnig enttäuscht, weil ich die Verbraucherzentrale für seriös gehalten habe. Der Sinn der Verbraucherzentrale ist doch eigentlich, Verbraucher zu schützen. Aber was werfen sie der Sendung denn vor? Da heißt es dann zum Beispiel, dass die Produkte „wie von Zauberhand“ am Tag nach der Sendung im Laden liegen. Dabei ist es doch gar kein Geheimnis, dass die Sendung aufgezeichnet wird. Was ist daran verwerflich, dass wir das Produkt zur Sendung in den Handel bringen?