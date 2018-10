Ryanair prüft unbezahlten Urlaub am Standort Weeze - Gewerkschaft empört

Weeze Weil Ryanair am Flughafen Weeze seine Flotte im Winterflugplan von fünf auf drei Flugzeuge verkleinert, prüft der Billigflieger, für einen Teil der Stewardessen und Stewards unbezahlten Urlaub einzuführen. Verdi reagiert empört.

Dem Billigflieger Ryanair drohen neue Arbeitskämpfe, weil er ab November zwei Standorte in Bremen und Eindhoven schließt sowie die Flotte in Weeze im Winterflugplan von fünf Jets auf drei Flugzeuge herunterfährt. Die möglichen Streiks kündigten Pilotengewerkschaften in Deutschland und den Niederlanden an.