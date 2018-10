"Höhle der Löwen" 2018: Vox findet Kritik von Verbraucherzentrale schwer nachvollziehbar

Düsseldorf Schlechte Bewertungen, überzogene Preise, irreführende Werbe-Label: So warnte die Verbraucherzentrale NRW vor Produkten, die aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ hervorgehen. Jetzt wehrt sich der TV-Sender gegen die Vorwürfe.

„Wer am Morgen nach der Sendung in die Geschäfte läuft, findet die gerade erst vorgestellten Ideen fix und fertig produziert in den Regalen“, hatte es am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Verbraucherschützer über die Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ geheißen. Man habe sich die Bewertungen von Produkten aus der Sendung bei Amazon angeschaut: „Die Verbraucherzentrale fand auf Anhieb zehn Löwen-Produkte bei Amazon mit miesen Bewertungen und insgesamt Hunderten böser Kommentare.“