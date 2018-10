Höhle der Löwen 2018 - Interview mit Georg Kofler

Düsseldorf In der vergangenen Woche ließ sich Georg Kofler bei der „Höhle der Löwen“ noch austricksen, am Dienstagabend könnte er wieder investieren. Im Interview verrät er, wer die besseren Gründer sind.

Der Unternehmer Georg Kofler möchte gerne haben, was er sich wünscht, doch in der vergangenen Woche hatte das Jury-Mitglied von „Die Höhle der Löwen“ das Nachsehen. Während Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und er noch hinter der Bühne standen, um separat wegen einer innovativen Hundeleine zu verhandeln, nutzten die Jury-Mitglieder Frank Thelen und Ralf Dümmel die Abwesenheit aus und machten den Deal klar. Das sorgte für Ärger. Am Dienstagabend (Vox, 20.15 Uhr) wird sich Kofler vermutlich nicht noch einmal so austricksen lassen.