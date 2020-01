Datteln 4 als „zweiter Hambi“ : Uniper findet Drohungen „paradox“

Datteln Die Rettung des Hambacher Forstes ist wohl auch ein Ergebnis der heftigen Proteste von Umweltaktivisten. Jetzt fordern die Gruppen den Verzicht auf das neu gebaute Kohlekraftwerk Dattel. Das findet der Betreiber „paradox“, Datteln 4 sei eines der saubersten der Welt.

Der Bund, die Kohle-Länder und die Betreiber hatten sich in der Nacht zum Donnerstag über einen Fahrplan für den Kohleausstieg in Deutschland geeinigt. Dabei wurde auch festgelegt, dass der Energiekonzern Uniper das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb nehmen darf. Der Hambacher Forst bleibt erhalten.