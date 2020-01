Nach Kohle-Einigung : RWE baut in der Braunkohle 6000 Stellen bis 2030 ab

RWE baut in der Braunkohle 6000 Stellen bis 2030 ab

Düsseldorf Der Essener Energieversorger RWE baut 6000 Stellen in der Braunkohle bis 2030 ab, bis 2023 sollen es bereits mehr als 3000 Stellen sein. Das sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Donnerstagmittag vor Journalisten.

Wegfallen sollen die Stellen in Kraftwerken und Tagebauen. Der Abbau soll demnach sozialverträglich erfolgen, dabei helfe die Altersstruktur des Unternehmens: Für Beschäftigte ab 58 Jahre soll es das vom Bund bezahlte Anpassungsgeld geben. Für jüngere Mitarbeiter soll es Entschädigungen geben.

Schon in diesem Jahr soll der erste Block zusätzlich vom Netz. Insgesamt will RWE bis Ende 2022 rund drei Gigawatt vom Netz nehmen. Die Tagebaue Hambach und Inden enden 2029, Garzweiler wird bis 2038 ausgekohlt. Die Umsiedlungen und der Abriss von Dörfern soll in geplantem Umfang weitergehen.