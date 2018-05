Commerzbank sieht sich auf gutem Weg

Frankfurt/Main Die Commerzbank macht ihren Aktionären Hoffnung auf bessere Zeiten - mal wieder. Aufsichtsratschef Müller verabschiedet sich mit einer positiven Prognose. Die Zuversicht steckt sogar Kritiker an.

Die Commerzbank sieht sich nach einem aus ihrer Sicht guten Jahresstart auf Kurs zu einem Gewinnplus 2018. "Wir haben unseren Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt", sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Hauptversammlung des teilverstaatlichten Dax-Konzerns am Dienstag in Frankfurt. "Wie geplant konnten wir unsere Kundenbasis weiter ausbauen - sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft."

Die Erträge seien trotz harten Preiskampfes im Markt im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben. Die Zahlen für das erste Quartal will die Bank am 15. Mai veröffentlichen. Zielke bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr zu steigern. 2017 hatte das Institut unter dem Strich nur 156 Millionen Euro verdient. Negativ zu Buche schlugen Kosten für den Abbau Tausender Stellen. Bis 2020 soll die Zahl der Vollzeitstellen um netto 7300 auf 36.000 schrumpfen.

Aktionärsvertreter Wolfgang Aleff, der sich in den vergangenen Jahren oft kritisch geäußert hatte, würdigte Müllers Engagement - insbesondere in den schwierigen Jahren nach der Dresdner-Bank-Übernahme mitten in der Finanzkrise 2008, als der Staat die Commerzbank mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrte. "Die Weichen in eine bessere Zukunft haben Sie maßgeblich mitgestellt." Aleff forderte jedoch, eine echte Gewinnausschüttung sollte bei dem Institut "wieder die Regel werden und nicht die Ausnahme bleiben".