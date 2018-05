Siemens legt Kraftwerks-Standorte eine Woche still

München Zwangsurlaub für Tausende Siemens-Mitarbeiter: Um die Kosten zu drücken, schließt der Konzern für eine Woche seine Betriebe in der schwächelnden Kraftwerkssparte.

Der Elektrokonzern Siemens will mit einwöchigen Betriebsschließungen die Kosten in seiner schwächelnden Kraftwerkssparte drücken. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Das Unternehmen hatte in der Kraftwerkssparte und der Antriebstechnik die Streichung von weltweit rund 6900 Arbeitsplätze angekündigt, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Auch Werksschließungen sind für das Kraftwerksgeschäft im Gespräch, was auf heftigen Widerstand von Arbeitnehmervertretern gestoßen war.