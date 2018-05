Kritik an Deutsche Post - Olaf Scholz will umstrittene Einstellungspraxis ändern

Berlin Ob ein Mitarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt, macht die Deutsche Post auch davon abhängig, wie oft er krank gewesen ist. Bundesfinanzminister Scholz will den Einfluss des Bundes auf das Unternehmen nutzen und diese umstrittene Einstellungspraxis ändern.

"Diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat sitzen, haben sich vorgenommen, darauf zu reagieren", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will". Die Einstellungspraxis der Deutschen Post sei "nicht in Ordnung". Die befristete Beschäftigung müsse zurückgedrängt werden - "bei diesem Unternehmen genauso wie bei anderen".