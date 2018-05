Evonik bestätigt Jahresziele

Die Zentrale des Spezialchemiekonzerns Evonik in Essen (Archiv). Foto: dpa, ve

Essen Der Spezialchemiekonzern Evonik sieht sich nach Zuwächsen im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen - trotz des Gegenwinds durch den starken Euro. Umsatz und operatives Ergebnis sollen steigen.

"Mit unserem Fokus auf Innovationen gehen wir konsequent unseren Weg des profitablen Wachstums", sagte Konzernchef Christian Kullmann am Dienstag laut Mitteilung. Das 2017 gekaufte des Kieselsäure-Geschäft von J.M. Huber lieferte beim Umsatz Rückenwind. Teils gestiegenen Absatzpreisen stand die Aufwertung des Euro gegenüber. Am Ende blieb dem MDax-Konzern im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 1 Prozent auf 3,68 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb mit 291 Millionen Euro aber fast doppelt so viel hängen wie vor einem Jahr.