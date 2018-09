Andreas Pinkwart: Deutschland darf das rheinische Revier nicht hängen lassen

Düsseldorf Der NRW-Wirtschaftsminister mahnt im Interview: Deutschland ist noch lange auf die Braunkohle angewiesen.

In Hambach gehen die Räumungen seit Montag weiter, die Kohlekommission tagte in Halle. Wir haben mIt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) über die Perspektiven für das rheinische Revier gesprochen.

Pinkwart Deutschland wird noch auf längere Sicht auf Kohle angewiesen sein, allerdings in deutlich abnehmendem Masse. Selbst Kritiker wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berücksichtigen in ihren Szenarien das Jahr 2040. Planbarkeit sind wir auch den Menschen in der Region schuldig. In der Braunkohle sind bundesweit 20.000 Menschen unmittelbar beschäftigt, insgesamt hängen mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze daran. Zudem brauchen wir bezahlbaren Strom für die energieintensive Industrie wie etwa die Stahl- und Aluhütten und die chemische Industrie.