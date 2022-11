Rassegeflügelschau am Rittergut Birkhof : Auch 22 sehr junge Geflügelzüchter stellten am Rittergut aus

Lüttenglehn 1600 Tiere von 160 Ausstellern waren bei der Rheinischen Landesverbandsschau der Rassegeflügelzüchter zu bewundern. Unter den Ausstellern waren auch 22 junge Vertreter im Alter von vier bis 18 Jahren.

Zu den Gästen zählte auch Mareike Fellim, die Leiterin des Wissenschaftlichen Geflügelhofs in Sinsteden. Petrauschke sprach vom „Zentrum der Geflügelzucht in Deutschland“. Marc Venten outete sich als Hühnerhalter. Sein Credo: „Ein Hahn und ein Hahnenschrei gehören auf dem Land einfach dazu.“ Boris Schmidt, Pressesprecher des Landesverbandes Rheinland, war mit der Qualität der ausgestellten Tiere mehr als zufrieden. Die Aussteller hatten die Tiere bereits am Donnerstag gebracht. Freitag wurden sie dann von den Preisrichtern bewertet. Der Katalog zur Ausstellung war in der Nacht zu Samstag gedruckt worden.