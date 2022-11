In eigener Sache Was der neue Digitalauftritt der Rheinischen Post bietet

Doch die neue Webseite ist mehr als nur der Ausdruck dieser Fusion. Mit der neuen Seite möchten wir vor allem Ihnen, unseren Userinnen und Usern, ein übersichtlicheres, schnelleres und optisch ansprechenderes Portal zur Verfügung stellen. Wir möchten Ihnen mehr Lesefreude bereiten, mehr Orientierung bieten, aber auch Ihre persönlichen Interessen stärker in den Fokus stellen. Die neue Seite ist das Ergebnis Ihrer täglichen Rückmeldungen und großflächiger Befragungen unserer Leserinnen und Leser. Was also ändert sich bei der Rheinischen Post nun für Sie?