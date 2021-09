2700 Mitarbeiter betroffen : Thyssenkrupp verkauft italienische Edelstahltochter

Essen Der angeschlagene Konzern kommt beim Umbau voran. Nun wird das Edelstahlwerk in Terni verkauft. Ende des Monats schließt das Grobblechwerk in Hüttenheim. Doch es bleibt noch viel zu tun.

Krupp hatte das Werk in Terni 1994 übernommen und wenig Freude daran gehabt. Die Sanierung zog sich hin. Gegen einen Stellenabbau gab es in Italien heftige Proteste. Selbst Papst Franziskus hatte die Sparpläne kritisiert. Im Zuge der großen Konzern-Sanierung hatte Thyssenkrupp die AST-Gruppe dann in die Sparte Multitracks verschoben. Hierzu gehören Unternehmen, für die Partner oder Käufer gesucht oder die sonst geschlossen werden.

Ende des Monats schließt Thyssenkrupp das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim. Der Standort bleibt eine Teil von Thyssenkrupp Steel. Von den ehemaligen Grobblech-Mitarbeitern erhalten gut 90 Prozent Ersatzarbeitsplätze im Duisburger Norden oder an anderen Standorten von Steel, so eine Sprecherin. Weitere Mitarbeiter gingen in die Altersteilzeit.