Pro Kopf Ausgaben von 97 Euro: Jeder Bürger kaufte 2018 rund 31 Kilogramm Süßigkeiten

Berlin Immer noch liegt die Schokolade mit rund neun Kilogramm vorn. Insgesamt aber kauften die Deutschen im letzten Jahr pro Kopf rund 31 Kilogramm Süßigkeiten - und gaben dafür jeweils 97,05 Euro aus.

Das sei etwas mehr Geld (plus 0,1 Prozent) gewesen als im Vorjahr, gab der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Donnerstag in Berlin bekannt. Die Menge der Süßigkeiten sei dagegen unverändert geblieben, die Preise dürften also im Durchschnitt leicht gestiegen sein. „Der Pro-Kopf-Verbrauch ist sehr konstant“, sagte der BDSI-Vorsitzende Stephan Nießner. Schon vor zehn Jahren habe er bei rund 31 Kilogramm gelegen.