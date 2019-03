Klimaschutz : Ringen um Klimaschutz im Verkehr

Berlin Milliarden-Investitionen, aber auch Lockerungen von Dieselfahrverboten.

Der CO2-Ausstoß im Verkehr geht seit Jahrzehnten kaum zurück. Drohende Fahrverbote will die Koalition aber verhindern und die Zukunft der Autokonzerne absichern. Um wie geplant den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor in Deutschland bis 2030 um 42 Prozent senken, dürften Subventionen und Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den Ausbau von Elektromobilität und in Schienen, Wasser, Rad und Fußwege nötig werden.