Bilanz der Lufthansa: Teures Flug-Chaos

Frankfurt Der Krisensommer 2018 kostete die Lufthansa eine halbe Milliarde Euro. In Düsseldorf drängt der Konzern auf schnellere Abfertigung.

Die Lufthansa rechnet in diesem Sommer erneut mit massenhaft Verspätungen in Deutschland und Europa. Das sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Bilanzvorlage. Ihm bereite vorrangig Sorgen, dass für diesen Sommer 2,3 Prozent mehr Flüge in Deutschland prognostiziert würden, während die Personalkapazitäten der Deutschen Flugsicherung noch einmal sinken würden, obwohl diese 2018 bereits zu wenige Fluglotsen gehabt habe. „Wir brauchen einen flexibleren Einsatz der Fluglotsen“, so Spohr. Seine eigene Airline habe 400 Einzelschritte in die Wege geleitet, um den Flugbetrieb besser in den Griff zu bekommen. So nimmt der Konzern 37 Maschinen der insgesamt 760 Flugzeuge als Reservejets aus dem regulären Flugbetrieb heraus, die beim Ausfall von Jets oder bei Verspätungen einspringen können. Einige der Jets kommen nach Düsseldorf und Köln. Spohr: „Der Sommer 2019 wird besser als 2018, aber nicht gut. Priorität für uns hat eine bessere Performance.“