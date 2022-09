Covestros TDI-Anlage in Dormagen in Revision : Gaskrise – Vassiliadis warnt vor Betriebs-Stillständen

Düsseldorf Der Chemiekonzern Covestro hat seine TDI-Anlage in Dormagen in der Revision. Die Energiekosten des Konzerns verdreifachen sich. Der Chef der IG BCE, Michael Vassiliadis, sagt: „Zu Gas gibt es vorerst keine Alternative.“

Die Gaskrise setzt Unternehmen und Verbrauchern europaweit zu. „Es drohen Abrisse der Wertschöpfungsketten“, warnte Michael Vassiliadis, Chef der Chemie- und Energie-Gewerkschaft IG BCE. Für Branchen wie die Chemie sei Gas als Energieträger und Rohstoff elementar. „Einige Unternehmen haben Produktionsanlagen schon abgeschaltet und nennen das offiziell noch Revision“, sagte er bei der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung. Wenn das noch über Monate so gehe, werde es für Unternehmen zum großen Problem. Vassiliadis verwies darauf, dass etwa Covestro seine große TDI-Anlage in Dormagen in Revision habe. Andere Chemieunternehmen würden ihre Cracker-Anlagen abschalten.

Toluoldiisocyanat (TDI) ist ein wichtiger Rohstoff für Polyurethan-Weichschaum, der in Matratzen, Polstermöbeln und Autositzen verwendet wird. Die TDI-Anlage in Dormagen ist 2014 als eine der ganz großen in Europa in Betrieb gegangen und hat eine Kapazität von 300.000 Tonnen im Jahr. Doch nun steht die energieintensive Anlage still. Der Sprecher des Chemiekonzerns betonte: „Derzeit befindet sich die Anlage in der Tat in einer technischen Revision. Der Stillstand war geplant und geht nicht auf die aktuelle Energiekrise zurück. Wir liegen in dem von uns geplanten Zeitraum.“ Obwohl noch genug Gas zu bekommen ist, ist Covestro massiv von der Krise betroffen - wegen der hohen Preise. „Die extrem hohen Energiepreise stellen eine große Belastung für Covestro und andere energieintensive Unternehmen dar. Wir rechnen damit, dass unsere Energiekosten im laufenden Jahr auf gut 2,2 Milliarden Euro klettern könnten – im Jahr 2020 waren es noch rund 600 Millionen Euro“, sagte der Sprecher des Leverkuseners Konzerns. Vor diesem Hintergrund überwache man europaweit die Produktionskapazitäten und sei auf alle Entwicklungen vorbereitet.