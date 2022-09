Mindesttemperatur, Energiesparen und Heizzeitraum : Was ist dem Mieter überlassen und was muss der Vermieter tun?

Heizen macht rund 70 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt aus. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf In Anbetracht schwindelerregender Energiekosten blicken viele Mieter bangend auf die nächste Verbrauchskostenabrechnung und Abschlagszahlungen. Was können sie tun, um Verbrauch und Kosten zu senken und was ist Sache des Vermieters?