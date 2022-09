Gehälterstudie der DSW : Qiagen-Chef bestbezahlter Dax-Manager in NRW

Düsseldorf Auch die Vorstandsvorsitzenden von Bayer, Henkel und Telekom liegen über dem Schnitt. Die Schere zur Belegschaft geht auseinander. Das Spitzenmanagement verdient 53-mal so viel wie die durchschnittlichen Bediensteten.

Bernards Bezüge stützen sich in nicht in erster Linie auf ein Fest­gehalt, das vergleichsweise bescheidene 800.000 Euro beträgt, sondern vor allem auf langfristige variable Bestandteile von knapp sieben Millionen Euro, die im Dax-Vergleich fast unerreicht sind. Natürlich profitiert der Manager auch vom Geschäftsmodell seines Arbeitgebers: Inmitten der Corona-Krise stieg im vergangenen Jahr beispielsweise die Nachfrage nach Corona-Tests deutlich – und in Sachen Diagnostik erwartet das Unternehmen für die Zukunft auch deutliches Wachstum. Solche und ähnliche Effekte haben den Aktienkurs im Jahresverlauf um bis zu 15 Prozent steigen lassen. Und da sich ein Teil der Managervergütung auch immer an der Börsenperformance des Unternehmens orientiert, schneidet Bernard hervorragend ab. Damit hat er seinen Anteil am Wertzuwachs für Aktionäre, der andererseits wie bei anderen Unternehmen in diesem Jahr wieder weggeschmolzen ist.