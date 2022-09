Kampf gegen die Mangellage : Stadtwerke Duisburg versprechen 300 Euro Bonus fürs Gassparen

Duisburg Wer viel Gas spart, der soll finanziell belohnt werden. Mit entsprechenden Boni will der örtliche Energieversorger seine Kunden dazu bewegen, noch mehr als bisher beim Gas zu sparen.

Gassparen zahle sich aus; und das in mehrfacher Hinsicht, teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit. Jede eingesparte Kilowattstunde helfe, die aktuelle Gasmangellage zu entschärfen und dem von Bundesregierung sowie EU-Kommission ausgegebenen Sparziel von 20 Prozent näher zu kommen. Außerdem würden die eigenen Energiekosten gesenkt.

Im Rahmen der Aktion belohnten die Stadtwerke Duisburg alle Erdgaskundinnen und -kunden, die ihren Gasverbrauch um mindestens 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres reduzieren konnten, mit einem GasSparBonus in Höhe von 300 Euro.

Energiewende in Düsseldorf

Energiewende in Düsseldorf : Henkel-Kraftwerk soll Wohnungen heizen

Hochschulen in NRW wollen mindestens 20 Prozent Gas einsparen

Durch geringere Heizungstemperaturen : Hochschulen in NRW wollen mindestens 20 Prozent Gas einsparen

So funktioniert die Gaspreisbremse

Entlastung von Hunderten Euro möglich : So funktioniert die Gaspreisbremse

Die zweite Erfassung erfolge im Zeitraum vom 5. bis 30. April 2023. Alle Teilnehmenden, die ihren Verbrauch um mindestens zehn Prozent reduzieren konnten, erhielten von den Stadtwerken einen GasSparBonus in Höhe von 150 Euro.

Am Gassparen dürften die Kunden auch ohne Bonus ein eigenes Interesse haben. So steigen die Preise in der Grundversorgung der Stadtwerke ab November wie berichtet um rund 130 Prozent.