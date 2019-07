Kampf gegen Steuerflucht : Digitalkonzerne sollen Mindeststeuer zahlen

Chantilly Die Finanzminister der sieben mächtigsten Staaten wollen verhindern, dass Digitalkonzerne weiter Steuerflucht begehen können. Deshalb soll es eine globale Untergrenze geben.

Die Mindestbesteuerung soll sicherstellen, dass Konzerne wie Apple, Amazon oder Daimler ihre Gewinne nicht weiter dorthin verlagern, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen müssen. Die G7-Staaten wollen so der Steuerflucht der Konzerne Herr werden, die durch die Digitalisierung noch einfacher geworden ist. Durch Verrechnungen zwischen den Staaten wollen die Finanzminister zugleich verhindern, dass es zu einer Doppelbesteuerung kommt. „Wir wollen verhindern, dass große Konzerne weitgehend ums Steuernzahlen herumkommen“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Minister hätten große Fortschritte erzielt: „Alle wollen es jetzt.“ Der Begriff Mindestbesteuerung sei erstmals in einem G7-Dokument aufgetaucht. Und: Der Mindeststeuersatz werde „eher zweistellig“ sein.

Die Mindestbesteuerung ist aus europäischer Sicht vor allem auf US-Digitalkonzerne wie Facebook und Apple fokussiert, die durch die Verschiebung von Gewinnen in Europa deutlich weniger Steuern zahlen als herkömmliche Unternehmen. Es gehe um einen „gerechteren Kapitalismus“, betonte der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Er sicherte zu, die unlängst eingeführte französische Digitalsteuer wieder abzuschaffen, sobald die globale Mindestbesteuerung eingeführt sei. Zwischen Frankreich und den USA ist ein erbitterter Streit über die Digitalsteuer ausgebrochen. US-Präsident Donald Trump drohte Paris mit Sanktionen, weil die Steuer vor allem US-Konzerne trifft. Paris besteuert die französischen Umsätze von Apple und Co. rückwirkend zum 1. Januar 2019 mit drei Prozent. Betroffen sind alle Unternehmen, die mit Online-Geschäften in Frankreich Umsätze von über 25 Millionen Euro erzielen, also auch Zalando oder Axel Springer.