Abgaben : Erst jetzt arbeitet der Bürger für sich

Mehr als die Hälfte des Lohns gehen an Fiskus und Sozialversicherung. Immerhin liegt der Steuerzahler-Gedenktag 2019 etwas früher.

Der Bund der Steuerzahler hat errechnet, dass von einem Euro Lohn nur gut 46 Prozent übrigbleiben. Der Rest geht an den Staat. Daher arbeitet der durchschnittliche Arbeitnehmer mehr als die Hälfte des Jahres für das Staatssäckel – und erst seit Montag 21.56 Uhr für sich. „Wir haben eine Regelung, die leistungsfeindlich ist und die Mittelschicht abstraft“, sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel. „Am Ende muss eine Belastung von unter fünfzig Prozent herauskommen“.

Basis der Berechnungen sind die Prognosen des verbandseigenen Instituts, das wiederum auf Haushaltsumfragen des Statistischen Bundesamts zurückgreift. Dabei werden nicht nur Steuern berücksichtigt, sondern auch die Sozialabgaben. Der Unterschied: Diesen Sozialabgaben steht ein individueller Anspruch entgegen – etwa im Fall von Arbeitslosigkeit oder der Rente. Zudem handelt es sich um einen Durchschnitt. So stellt der Bund der Steuerzahler auch fest, dass Mehrpersonenhaushalte begünstigt sind: Sie arbeiten bereits seit Sonntag für ihr eigenes Konto. Single-Haushalte dagegen sind noch nicht über den Berg, sie können sich erst am Freitag über die Wende in ihrem Geldbeutel freuen.