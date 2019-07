NRW-Pläne : Neues Azubi-Ticket gilt für ganz NRW

Düsseldorf Das „NRWupgrade“ gilt ab August. Das Land fördert das Ticket bis 2020 mit rund 7 Millionen Euro.

Was kann das „NRWupgrade“? Es stellt ein Erweiterung der regionalen Azubi-Abonnement der Verkehrsverbünde VRR, AVV, VRS und Westfalentarif dar. Hat ein Lehrling etwa bereits ein „YoungTicketPLUS“ für den Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) abonniert, kann er das „NRWupgrade“ hinzubuchen.

Was kostet das? Das „NRWupgrade“ gibt es für 20 Euro pro Monat. Für insgesamt 81,10 Euro im VRR (VRS: 80,70 Euro, Westfalentarif/AVV: 82 Euro) können Azubis also den Nahverkehr in ganz NRW nutzen. Zum Vergleich: Zuvor zahlten Azubis laut Verkehrsminister Hendrik Wüst im Schnitt 160 Euro im Monat, wenn sie Verbundgrenzen überquerten. Das für Studenten verpflichtende Semesterticket ist allerdings weiterhin günstiger (30 bis 40 Euro im Monat).