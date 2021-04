Wegen des Feiertags am Samstag : Einzelhandel fürchtet Warteschlangen

Düsseldorf Die Kundenzahlen sind noch stärker beschränkt. Und ausgerechnet diese Woche ist der Samstag Feiertag. Der Handel ist verärgert über verschärfte Beschränkungen, die aus seiner Sicht überflüssig sind.

Trotz deutlich verlängerter Öffnungszeiten gegenüber den guten alten Ladenschlussregeln, trotz wachsender Zahl an Online-Einkäufen und Lieferdiensten – der Samstag ist immer noch der stärkste Tag, wenn es darum geht, wann Menschen ihre Lebensmittel einkaufen. Samstags ist es beim Bäcker voll, beim Metzger genauso, und die Parkplätze vor den Supermärkten und den Discountern sind gut gefüllt. Auch im Non-Food-Geschäft, also dem Einzelhandel ohne Lebensmittel, wird fast jeder vierte Euro im stationären Geschäft samstags ausgegeben.

Umso mehr Sorgen macht den Händlern in der Pandemie, dass der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. „Wir appellieren an die Kunden, möglichst zu den frequenzschwachen Zeiten einzukaufen, damit Warteschlangen vermieden werden“, sagte am Donnerstag Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, unserer Redaktion.