Ehemaliger DGB-Chef : Dieter Schulte im Alter von 82 Jahren gestorben

Berlin Er war von 1994 bis 2002 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Jetzt ist Dieter Schulte im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte eine DGB-Sprecherin am Sonntag in Berlin mit.

Schulte wurde am 13. Januar 1940 in einer Arbeiterfamilie in Duisburg geboren. Er durchlief eine klassische Gewerkschaftskarriere: Bereits als 17-Jähriger trat er in die IG Bau ein, wechselte dann zur IG Metall und wurde später im Thyssen-Konzern Vertrauensmann und Betriebsrat. 1991 schaffte er den Sprung in den Vorstand der IG Metall.