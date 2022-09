Start ins Ausbildungsjahr : 32.000 unbesetzte Lehrstellen in NRW

Düsseldorf Der besorgniserregende Trend der letzten Jahre setzt sich fort. Immer weniger Bewerber kommen auf mehr Stellen. Die Unternehmen reagieren mit Flexibilität: Selbst im Dezember könne man noch einen Ausbildungsplatz antreten.

Und hält der Trend der vergangenen Monate an, dürfte sich das Problem noch weiter verschärfen. Die Zahl der Bewerber ist rückläufig. So haben sich laut BA seit Beginn des Berufsberatungsjahres 101.564 Bewerberinnen und Bewerbern auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei den Agenturen für Arbeit in NRW gemeldet, das waren noch einmal 2500 Menschen oder 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Nimmt man als Vergleichsmaßstab die Vor-Corona-Zeit ist der Rückgang noch dramatischer: Im August 2019 waren 124.519 Jugendliche gemeldet, fast 23.000 mehr.

Der Chef der Regionaldirektion, Torsten Withake, sagte, derzeit sehe man große regionale Unterschiede. Im Ruhrgebiet sei das Verhältnis zwischen Bewerbern und Stellen fast ausgeglichen, im Münsterland kämen dagegen auf 154 Stellen 100 Bewerber. Withake warnte vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels. „Wir werden in den nächsten zehn Jahren 1,6 Mio. Arbeitskräfte nicht mehr in der regulären Beschäftigung haben.“

Berthold Schröder, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertags, sagte die Ausbildung müsse nicht zwingend am 1. August oder 1. September starten. Man könne auch im Oktober November oder sogar noch im Dezember eine Ausbildung antreten. Um den in den Berufsschulen verpassten Stoff aufzuholen, gebe es pragmatische Mittel und Wege. Schröder zufolge gebe es noch in allen Handwerksberufen freie Stelle, besonders aber im Bau und Ausbau-Handwerk sowie in allen Bereichen der Transformation, also in den Bereichen Elektro, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.