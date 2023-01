Digitalisierung im Gesundheitswesen Diese Änderungen kommen 2023 beim E-Rezept

Zukünftig soll das E-Rezept auch mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) abgerufen werden können. Laut der Gematik wird dieser Weg in der zweiten Jahreshälfte 2023 erprobt. Das verschriebene Medikament soll unmittelbar nach Verlassen der Arztpraxis per Smartphone in einer Apotheke bestellt werden können. Ob Patienten ihr Rezept selbst abholen oder es sich vom Apothekenlieferdienst bringen lassen, entscheiden sie dann selbst. Zudem wird für Verbraucher zukünftig direkt einsehbar, ob die gewünschte Apotheke das benötigte Medikament vorrätig hat. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, sich das E-Rezept für einen erkrankten Angehörigen ausstellen zu lassen. Der Gang in die Praxis zwecks Rezeptabholung nach einer Video-Sprechstunde ist dann hinfällig.