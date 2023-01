Urteil am Landgericht Gericht in Bonn verweigert Kläger ersteigerte Ein-Euro-Küche

Zwei Tage nach dem Klick am 2. Mai dieses Jahres reagierte das Studio mit einem Anwaltsschreiben, in dem der Verkauf wegen Irrtums angefochten wurde. Daraufhin verklagte der Kaufwillige die Troisdorfer auf Herausgabe der Küche oder hilfsweise Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 20.000 Euro.