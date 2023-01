Inflation Steigende Preise erschweren die Vorsorge

Die Situation ist geradezu grotesk: Wegen der immer noch hohen Inflation sind viele Deutsche kaum noch in der Lage zu sparen. Sie haben genug damit zu tun, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten – mit ihrem Einkommen also die laufenden Lebenshaltungskosten zu decken. Dabei müsste man gerade in der Zeit, in der die Preissteigerungsraten besonders hoch sind, mehr Geld auf die hohe Kante legen als vorher. Denn die Inflation zehrt ja das Vermögen der Sparer auf: