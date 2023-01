Schwere Vorwürfe FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bekennt sich nicht schuldig

Bankman-Fried trug einen Anzug und Krawatte und einen Rucksack, als er sich an einem regnerischen Tag seinen Weg zwischen wartenden Journalisten hindurch in das Gerichtsgebäude bahnte. Es war sein erster Termin mit Richter Kaplan. Vor Weihnachten war er von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden. Gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar durfte er danach wieder auf freien Fuß. Die Zeit bis zum Prozess verbringt er bei seinen Eltern in Kalifornien und wird dort auch elektronisch überwacht.